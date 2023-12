Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Bu hallere düşecek adam değildim

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın milyarlık vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 13.9 milyon doları elden verdiği bu paranın anca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan, 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor. Turan'ın Seçil Erzan'a parasını alamaması üzerine para alışverişinde aracılık eden kardeşi Okan Turan'a Erzan'la ilgili gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Okan Turan, ağabeyinin gönderdiği ses kaydını Seçil Erzan'a iletti.

"BEN GEREKENİ YAPACAĞIM"

Sabah'ın haberine göre; Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama hep olumsuz cevap alan Arda, kardeşine gönderdiği 10 Mart tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor: "Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.

"BEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM DEĞİLDİM"

Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."

"ÇOK GERGİN ARAMAZ DEĞİL Mİ KİMSEYİ?"

Dava dosyasındaki bilgilere göre bu sesli not Okan Turan tarafından Seçil Erzan'a gönderildi. Erzan bu ses kaydı üzerine, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum" şeklinde mesaj atarken, Okan Turan ise, "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz" diyerek Erzan'ı teskin ediyor. Erzan devamında, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" diyerek tedirginliğini gösteriyor.

"ABLACIM NEDİR DURUM ÇOK GERİLDİ BİZİMKİ"

Ses kaydının öncesinde de Okan Turan'ın paraları alabilmek için Erzan'la 8- 9 ve yine 10 Mart'ta yaptığı mesajlaşmalarda, Erzan'ın ödeme yapacağına ilişkin erteleyen ifadeleri dikkat çekiyor. İşte Okan Turan'la Seçil Erzan arasında geçen mesajlaşma trafiği:

O.T: Ablacım nedir durum. Çok gerildi bizimki! (Arda Turan'ı kastediyor)

S.E: Okan ben de artın inan deliriyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Ben de bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gelsin hemen arayacağım seni. Biliyorum yemin ederim ölmek istiyorum ben artık.

O.T: Tamam ablacım sen de sakin ol. Olur böyle.

S.E: Ne olur sakinleşsin ben de aklıselim çözeyim şu işi. Bittim artık Okan insanlıktan çıktım.

O.T: Ben biraz konuşurum. Sen de sakin ol. Olur böyle şeyler. İdare edeceğiz. Ödeme yapamadı ona gergin. Sakin ol sen de.

S.E: Olmuş bitmiş işi mahvedeceğim. Ölmek istiyorum. İyi ki varsın. Çok kötü konuştu benimle. Bittim artık. Yerin dibine girdim. Hayatımı riske attım inan. Yanlış bir şey yapmasın ben bitirene kadar.



O.T: Tamam sen onu boşver düşünme onu. Geçen hafta bana da öyleydi. Sen düşünme onu valla. Sen işine konsantre ol. Ya merak etme sen geçince siniri toplanır her şey. Güven bana iyi misin abla nasılsın?

S.E: İyi değilim ablacım. Ağabeyin de çok gergin yazıyor. Korkmaya başladım. Psikolojim iyice bozuldu. Dayanamıyorum.

"PARA GELİR Mİ BUGÜN EN AZINDAN GAZINI ALIRIZ"

O.T: Abla nasılsın var mı bir gelişme. Sordu bizimki. İyi misin ablacığım?

S.E: Değilim, bekliyorum ve Arda çok gergin.

O.T: Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün.(Para gelme ihtimalini soruyor) En azından kendine gelir gazını alırız, bir rahatlar.

S.E: Var ablacığım var. Olmasa kendimi yer bitirirdim.

O.T: Kıyamam sana, sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Beni zaten bugün hiç çıkarmadı. 'Otur evinde bekle. Haber gelecek' dedi. Öyle duruyorum ben de.

O.T: Var mı Umut abla

S.E: Çok ağır şeyler yazıyor.

KAPALIÇARŞI'DAKİ KORKTUĞU KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erzan'ın geçtiğimiz haftalarda yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "Kapalıçarşı'da birinden para almıştım ancak korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum" dediği kişinin, Çorlu'da turizm ve inşaat işleriyle ilgilenen Cüneyt Demir olduğu ortaya çıktı.

11 FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Erzan'ın Demir'den korkmasının sebebinin suç dosyasının kabarık olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Cüneyt Demir'in "hakaret", "tehdit", "fuhuşa teşvik etmek", "aracılık ve zorlama" gibi suçlardan 11 suç kaydının 3 tane de yargılandığı dava olduğu öğrenildi. Cüneyt Demir'in "Müşteki- şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesi de ortaya çıktı. Demir ifadesinde, Erzan'ın kendisine özel bir fondan bahsettiğini, fonda Arda Turan, Fatih Terim gibi isimlerin olduğunu söyleyerek iki ismi de yanında aradığını dile getirdi.

DEMİR: 225 BİN DOLAR KAPTIRDIM TELEFONLARIMA CEVAP VERMEDİ

Demir ifadesinde şunları söyledi: "Daha önceden Kapalıçarşı'da esnaflık yapmış arkadaşım olan Nejat A. İle birlikte İstanbul'a geldim. 2 milyon 900 bin lirayı Kapalıçarşı'da dolara çevirdim. Toplam 225 bin dolar para vardı yanımda. Kapalıçarşı'ya yakın bir mevkiye yanında bulunan ve orada tanıdığım Nazlı Can isimli şahısla yanıma geldi. 225 bin doları elden Erzan'a teslim ettim. Nisan ayının başlarında beni İstanbul'a çağırdı birkaç saat bekledim ancak gelmedi. Telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim" dedi.

İŞTE ERZAN'IN ÇEKİRDEK KADROSU

Seçil Erzan ve para alış verişlerinde kurye olarak kullandığı çekirdek kadrosunun dava dosyasındaki görüntülerine de ulaşıldı. İşte o fotoğraflar ve 6 kişilik çekirdek kadro: Seçil Erzan, Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Adem Aksaka ve Hüseyin Kurtuluş.