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Ardahan-Artvin kara yolu ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

Ardahan-Artvin kara yolu, yoğun kar yağışının oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Ardahan-Artvin kara yolu ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi özellikle Ardahan-Artvin ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ulaşımı aksatıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunu kullanacak ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yoğun kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

  • kar yolu kapanması
  • ağır tonaj yasak
  • buzlanma

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