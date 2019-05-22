Atatürk Mahallesi'ndeki hayvan pazarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yapılan kontrollerde bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine hem şap tespit edilen hayvanlar hem de hayvan pazarında karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan pazarı, karantina kapsamında bir ay boyunca kapalı kalacak. Pazarın yeniden hizmet vermesi ve hastalığın önüne geçilmesi için dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Hastalık rastlanılan hayvanlar da yine karantina altında tutulup tedavi edilecek.