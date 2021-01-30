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Ardahan merkezli 6 ilde kaçakçılık operasyonu

Ardahan merkezli kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:25
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Ardahan merkezli 6 ilde tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ardahan, Erzurum, Ağrı, İstanbul, Kocaeli ve Kars'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı veriler 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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