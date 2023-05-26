Ardahan Seçim Sonuçları: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlar sandık başına gidecek. Peki, Ardahan seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak. İşte 28 Mayıs Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



28 Mayıs Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları ve adayların oy oranları yasakların kalmasıyla paylaşılacak. Ardahan seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları star.com.tr tarafından aktarılacak.

28 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?



YSK'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yine 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçimin ikinci tura kalması nedeniyle seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.