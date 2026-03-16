Güncel

Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ulaşımı aksattı

Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, bazı yollarda ulaşımı aksattı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 16:24
Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ulaşımı aksattı
Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu olmak üzere, birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışının yanı sıra yer yer etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.

Kar, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda da etkili oluyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- KARS

Kars'ta ise Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar ve tipi, kentte de bazı noktalarda ulaşımı aksatıyor.

