Ardahan'da bazı alanlar ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi Cumhurbaşkanı kararı ile Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Yarımadası ile Çıldır ve Lavaş gölleri 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.