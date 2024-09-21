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  • Ardahan'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
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Ardahan'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Ardahan'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
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Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TA 0373 ve 28 ACM 171 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralıya AFAD ekibi müdahale etti.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan G.Ş. (44) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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