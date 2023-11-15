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Ardahan'da 'fil görüldü' ihbarı alarma geçirdi! Açıklama geldi

Ardahan'da hayvanlarını otlatan bir çoban, fil gördüğünü iddia etti. İddia sonrası jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ardahan Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 08:12 - Güncelleme:
Ardahan'da 'fil görüldü' ihbarı alarma geçirdi! Açıklama geldi
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Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını iddia ettiği filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içinde hızla yayılan fotoğraf jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler bölgede uzun süre arama çalışmaları yaptı. Valilikten açıklama geldi.

"UYDURMA"

Ardahan Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise fotoğrafın ve haberin gerçek olmadığı belirtildi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

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