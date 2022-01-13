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Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 39 köy yolu açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 39 köy yolu açıldı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 21:55 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 22:08
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Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu; ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, yoldan kayarak çıkan ve kara saplanan toplam 33 aracın ekiplerce kurtarıldığını aktardı.

Öner, gün içinde ulaşıma kapanan 39 köyle bağlantının sağlandığını belirterek "Yoğun kar yağışı ve tipi yer yer etkisini gösterebiliyor. Özellikle yüksek noktalarda yoğun tipi nedeniyle sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Kar ve tipi nedeniyle Çıldır-Aktaş kara yolu halen tır trafiğine kapalı." dedi.

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