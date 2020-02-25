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Ardahan'da kar, tipi ve fırtına

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

IHA25 Şubat 2020 Salı12:49 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:49

Kent merkezi ve ilçelerde akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kontrollerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yetkililer, şu an kent genelinde ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Karla Mücadele ekibinden Erdi Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan,-Çıldır karayolunda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını belirerek, özellikle ağır tonajlı araçların tedbirli olmalarını istedi.

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