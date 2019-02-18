10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3128
  • 6,0129
  • 226.533
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

İdlib'de düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

AB'den Venezuela açıklaması: Yeni yaptırımlar gelebilir

AB'den Venezuela açıklaması: Yeni yaptırımlar gelebilir

Başkan Erdoğan'dan ABD ve NATO'ya S-400 çıkışı

Başkan Erdoğan'dan ABD ve NATO'ya S-400 çıkışı

CHP'de deprem! Bir ay önce atanmıştı, istifa etti

CHP'de deprem! Bir ay önce atanmıştı, istifa etti

CHP adayından 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler

CHP adayından 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler
 

POPÜLER HABERLER

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA