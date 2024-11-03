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Ardahan'da kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

AA3 Kasım 2024 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Ardahan'da kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi
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Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 6 tır, Yaylalar mevkisinde ise 3 araç yolda kaldı.

Tır sürücüsü Orhan Yılmaz, AA muhabirine, Artvin'in Hopa ilçesine gitmeye çalıştığını, ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

"YOĞUN BUZLANMA VAR"

Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Yılmaz, "Rusya'dan geliyorum. Sahara'da kaldık. Yoğun buzlanma var. Yardım istedik, gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Ergün Civelek de Gürcistan'dan geldiğini ifade ederek, yoğun buzlanmadan dolayı yolda kaldığını aktardı.

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