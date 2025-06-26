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Ardahan'da nehre giren 2 kişi hayatını kaybetti

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 3 kişiden ikisi boğularak can verdi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
Ardahan'da nehre giren 2 kişi hayatını kaybetti
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Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SUDAN ÇIKMAYI BAŞARDI

Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.

Hayatını kaybeden akrabalardan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Taha Umut Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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