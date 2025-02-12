Ardahan'da otobüsler yolcu gibi seyahat eden jandarma ekiplerince denetleniyor

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin, seyahat boyunca trafik güvenliğine ilişkin davranışları, kurallara uygun araç kullanıp kullanmadıkları, varsa ihlallerinin tespit edilmesi için jandarmanın sivil trafik denetim personeli görevlendiriliyor.

Bu kapsamda belirli aralıklarla kentteki otobüslere farklı noktalardan yolcu gibi binen sivil jandarma trafik ekipleri, il sınırları içerisindeki seyahatleri boyunca yolcular ile sürücüleri gözlemliyor.

Yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını, sürücülerin de trafik kurallarına uyup uymadığını gözlemleyen ekipler, seyahat sonunda kendilerini tanıtıp kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kazaların önlenmesi amacıyla uygulamanın kentte yapılmaya başlandığı belirtildi.

Son dönemlerde şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karışmış olduğu kazalar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcu taşıyan araçların karıştıkları kazalar incelendiğinde sürücülerin gündüz saatlerinde kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmemeleri, trafik ışık, işaret ve levhalarına uymamaları, hızına uygun şeritte gitmemeleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaları, takip mesafesini korumamaları gibi ihlaller ile hava ve yol koşullarında meydana gelebilecek olumsuzlukları öngörmeden araç kullanmaları neticesinde, gece saatlerinde ise ekseriyetle yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak kazaların meydana geldiği, sürücü-yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına dayalı olarak kazaların ağır yaralanma ve ölümle sonuçlandığı görülmektedir."