4 Aralık 2025 Perşembe
  • Ardahan'da termometreler eksi 17 dereceyi gördü! Camlar buz, ağaçlar kırağıyla kaplandı
Güncel

Ardahan'da termometreler eksi 17 dereceyi gördü! Camlar buz, ağaçlar kırağıyla kaplandı

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar, Ardahan'da hayatı zorlaştırdı. Gece sıcaklık -17 dereceye kadar düşerken, kentte buzlanma ve kırağı manzaraları oluştu.

İHA 4 Aralık 2025 Perşembe 10:40
Ardahan'da termometreler eksi 17 dereceyi gördü! Camlar buz, ağaçlar kırağıyla kaplandı
ABONE OL

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu hava, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Kent genelinde araç camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve çatılarda kırağı oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin eksi 17 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde araç camlarının tamamen buz tuttuğu görüldü.

Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

