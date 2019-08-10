Arefe Günü kutlama mesajları: Arefe Günü ile ilgili güzel sözler, resimli mesajlar!
Arefe Günü kutlama mesajları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Arefe Günü ile ilgili güzel sözleri ve resimli mesajları sizler için derledik. Arefe gününün de dinimizde büyük bir önemi var. Hz. Muhammed bugün için 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır' şeklinde bir hadis söylemiştir. Bu özel günde Müslümanlar birbirlerini hatırlayarak mesajlar gönderiyorlar. Arefe Günü en güzel mesajlar en güzel sözler sizlerle...
Arefe Günü kutlama mesajları günün en trend başlıkları arasında yer alıyor. Arefe Günü ile ilgili güzel sözleri ve resimli mesajlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Arefe Günü Lügatte “tanıma” manasına gelir. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır. Arefe gününün de dinimizde büyük bir önemi var. Hz. Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir hadis söylemiştir....
AREFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!
Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.
Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.
Günaydın dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.
Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
AREFE GÜNÜ NEDİR?
Lügatte “tanıma” manasına gelir. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır.
Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
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