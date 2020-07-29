Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15

Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? sorusunun yanıtı ve Arefe günü oruç tutmanın faziletleri binlerce Müslüman tarafından merak ediliyor. Tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak olan Kurban Bayramı Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü yarın idrak edilecek. Arefe günü, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe günü oruç tutmanın sevabını ve Arefe günü oruç tutmanın faziletlerini haberimizde derledik..

Arefe haccın en önemli farzı olan vakfe*nin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca arefe (arife) denilmiştir. Zilhicce ayının içerisinde yer alan arefe gününde oruç tutmanın fazileleri, bu güzel günde ibadet etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi Arefe günü oruç tutmanın sevabı büyüktür.

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe Günü Yapılması Tavsiye Edilenler:

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

AREFE GÜNÜ İÇİN PEYGAMBERİMİZİN (s.a.v) MÜJDESİ

Allah Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1. Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,

2. Kurban Bayramı gecesi,

3. Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),

4. Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye'de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir. Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.

AREFE GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER VE DUALAR

1. Arefe gününün sabah namazının farzının ardından teşrik tekbirleri getirilmelidir

2. Oruç tutulmalıdır.

3. Arefeye hürmet edilmeli, günaha girmemeye özen gösterilmelidir.

4. Çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Bin âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

30 Temmuz Perşembe günü arefe günü olacak.