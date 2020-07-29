Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü okunacak dualar

29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:43

Arefe günü okunacak dualar ve Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? sorularının yanıtları binlerce Müslüman tarafından merak ediliyor. Tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanacak olan Kurban Bayramı Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü yarın idrak edilecek. Arefe günü, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe günü okunması gereken duaları ve yapılması gereken ibadetleri haberimizde derledik..

Zilhicce ayının içerisinde yer alan arefe gününde okunacak dualar ve bu güzel günde ibadet etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen Arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Arefe gününde yapılacak ibadetler ve dualar...

AREFE GÜNÜ DUALARI NELERDİR?

Arefe gününü ibadetle ihya etmek çok faziletlidir.

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrica Terviye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup dua etmek çok kıymetlidir.

Yarından itibaren hacı adayı müminlerin dilinde artık zikir ve tesbihler vardır. Çünkü bir ayet-i kerime'de şöyle buyrulmaktadır:

"Sayılı günlerde Allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin)." (Bakara, 203)

Arefe günü gibi mübarek günlerde Allah'ı anmak, onu tesbih etmek çok faziletlidir. Tevriye günü zikirlerinin en başta geleni ise "Tekbir"dir... Çünkü tekbir, kulun Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete layık görmeyip ilan etmesi; sadece Allah Teâlâ'yı en büyük, en yüce ve en üstün kabul edip bunu kalbiyle tasdik, diliyle de ikrar etmesidir.

"Allahü Ekber… Allahü Ekber… Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber… Allahü Ekber ve lillahil-hamd."

AREFE GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER VE DUALAR

1. Arefe gününün sabah namazının farzının ardından teşrik tekbirleri getirilmelidir

2. Oruç tutulmalıdır.

3. Arefeye hürmet edilmeli, günaha girmemeye özen gösterilmelidir.

4. Çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Bin âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

30 Temmuz Perşembe günü arefe günü olacak.