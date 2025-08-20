İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9295
  • EURO
    47,7608
  • ALTIN
    4398.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aren bebeği hastanelik eden cani için hesap vakti!
Güncel

Aren bebeği hastanelik eden cani için hesap vakti!

Denizli'de Nisan ayında annesinin sevgilisi tarafından darp edilerek ağır yaralanmasına neden olan cani sevgili hakim karşısına çıkıyor. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları da davaya müdahil olacak.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Aren bebeği hastanelik eden cani için hesap vakti!
ABONE OL

30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aren bebeğin darp ederek hastanelik eden S.D.'nin yargılanmasına yarın Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanılacak. İlk duruşmaya anne S.B.D'nin yanı sıra sanık S.D'de tutuklu olarak katılacak. 2 yaşındaki Aren bebeği darp edildiği olayın aydınlatılıp suçlunun gün yüzüne çıkması için Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği de duruşmaya müdahil olacak olacak.

  • aren bebek
  • sanık
  • hakim
  • dava

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.