İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5758
  • EURO
    49,5918
  • ALTIN
    5738.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Arex'' dosyasında yeni perde: Kefalet vurgununda 10 tutuklama
Güncel

''Arex'' dosyasında yeni perde: Kefalet vurgununda 10 tutuklama

İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturmada, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında ödeme baskısı kurulduğu iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
''Arex'' dosyasında yeni perde: Kefalet vurgununda 10 tutuklama
ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Savcılığın 10 şüpheliyi tutuklama, 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği kaydedilen açıklamada, hakimlikçe 10 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, SEDDK'nin ihbarı üzerine, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil etmelerine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtilmişti.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirilmişti.

  • sigorta şirketleri
  • sigorta şirketleri operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.