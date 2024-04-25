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Arı sütü ve poleni gibi ürünlerde yeni dönem

Arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği, dışarıdan herhangi bir madde ilave edilmeden üretilecek.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Arı sütü ve poleni gibi ürünlerde yeni dönem
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Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, ham propolis, propolis, toz arı sütü ve kurutulmuş polen gibi arı ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin hususlar düzenlendi.

Tebliğle, arı sütü ve toz arı sütü, ham propolis ve propolis ile arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinin sahip olması gereken ürün özellikleri de belirlendi.

Buna göre, arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde ilave edilemeyecek.

Arı ürünlerinde bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntılarına dair Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili yönetmeliklerinin hükümlerinin uygulanacak. Söz konusu ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak.

Tebliğe göre, hijyen, ambalajlama ve piyasaya arz hususlarında da konuyla ilişkili yönetmelikler tatbik edilecek. Propolis tek başına sadece takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilecek. Ham propolis ise doğrudan son tüketiciye sunulamayacak.

Toz arı sütü, kurutulmuş arı poleni ve kurutulmuş arı ekmeği dışında arı sütü, poleni ve ekmeği, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar 8 derece ve altı sıcaklıklarda muhafaza edilecek.

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 6 ay içerisinde bu hükümlere uymaları gerekiyor.

Tebliğin yayım tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.

  • arı sütü toz
  • arı poleni
  • arı ekmeği

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