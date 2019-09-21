Arif V 216 konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Arif V 216 konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren Arif V 216 filminin senaryosu Cem Yılmaz'a ait. Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğinde çekilen Arif V 216 bu akşam saat 21:00'da TV8'de TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer alıyor. Arif V 216 hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...
Bu akşam saat 21:00'da TV8'de ekranlara gelecek olan Arif V 216 hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Arif V 216 filminin senaryosu Cem Yılmaz'a ait. Arif V 216 konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğinde çekilen Arif V 216 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer alıyor. Arif V 216 hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.
ARİF V 216 KONUSU NEDİR?
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
ARİF V 216 FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - Pembeşeker/232
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mahalleli
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
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