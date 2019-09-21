Bu akşam saat 21:00'da TV8'de ekranlara gelecek olan Arif V 216 hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. TV'de ilk kez yayınlanacak olan Arif V 216 filminin senaryosu Cem Yılmaz'a ait. Arif V 216 konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğinde çekilen Arif V 216 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer alıyor. Arif V 216 hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

ARİF V 216 KONUSU NEDİR?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

ARİF V 216 FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - Pembeşeker/232

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mahalleli

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık