Arif V 216 nerede çekildi? Arif V 216 konusu ne? Arif V 216 oyuncuları kimler?
Bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Arif V 216 ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Arif V 216 nerede çekildi? Arif V 216 konusu ne? Arif V 216 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Arif V 216 filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İnsan gibi yaşamak isteyen robot 216 ve Arif’in maceralarını konu edinen Arif V 216 filmi 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi Arif V 216 izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak.
Arif V 216 nerede çekildi? Arif V 216 konusu ne? Arif V 216 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Arif V 216 izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi Arif V 216’nın başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur paylaşıyor. İnsan gibi yaşamak isteyen robot 216 ve Arif’in maceralarını anlatan Arif V 216 filmi 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti.
ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?
Arif V 216 filmi İstanbul'un farklı ilçelerinde; Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz'da çekildi.
ARİF V 216 KONUSU NE?
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
ARİF V 216 OYUNCULARI KİMLER?
Cem Yılmaz
Rolü : Arif
Ozan Güven
Rolü : 216
Farah Zeynep Abdullah
Rolü : Ajda Pekkan
Zafer Algöz
Rolü : Besim
Özkan Uğur
Rolü : Garavel
Özge Özberk
Rolü : Ceku
Kerem Alışık
Seda Bakan
Rolü : Pembe Seker
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