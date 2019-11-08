Arif V 216 nerede çekildi? Arif V 216 konusu ne? Arif V 216 oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Arif V 216 izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi Arif V 216’nın başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur paylaşıyor. İnsan gibi yaşamak isteyen robot 216 ve Arif’in maceralarını anlatan Arif V 216 filmi 5 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti.

ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?

Arif V 216 filmi İstanbul'un farklı ilçelerinde; Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz'da çekildi.

ARİF V 216 KONUSU NE?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

ARİF V 216 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz

Rolü : Arif

Ozan Güven

Rolü : 216

Farah Zeynep Abdullah

Rolü : Ajda Pekkan

Zafer Algöz

Rolü : Besim

Özkan Uğur

Rolü : Garavel

Özge Özberk

Rolü : Ceku

Kerem Alışık

Seda Bakan

Rolü : Pembe Seker