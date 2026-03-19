  • Arife günü koca vahşeti! Utanmadan kanlı ellerini caminin çeşmesinde yıkamış
Arife günü koca vahşeti! Utanmadan kanlı ellerini caminin çeşmesinde yıkamış

Mersin'de 2 çocuk annesi 27 yaşındaki kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Caninin olay sonrası yakındaki bir caminin çeşmesinde elindeki kanı yıkadığı tespit edildi.

IHA19 Mart 2026 Perşembe 06:58
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Daireden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Shaimas Abdi (27) isimli kadını yatak odasında sol göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının eşi Abdulmuti Abdi'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, olay günü çıkan tartışma sırasında eşini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçağın, zanlının yer göstermesiyle bulunarak el konulduğu bildirildi. Ayrıca şüphelinin olay sonrası yakındaki bir caminin çeşmesinde elindeki kanı yıkadığı tespit edildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan olay sırasında komşuda oldukları öğrenilen çiftin 2 küçük çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Çocukların ilgili kuruma teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
