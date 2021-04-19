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Arılar soktuktan sonra öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:01
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Kürkükler köyünde yaşayan Yaşar Erdoğan (60), bir arkadaşının arılarının bulunduğu kovanlara bakmak için Durhanlı köyüne gitti.

Burada çok sayıda arının sokması sonucu rahatsızlanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen Erdoğan, evinde yeniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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