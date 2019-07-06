30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Arıların soktuğu kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, arıların soktuğu Zehra Aydın (69), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde arı kovanları bulunan 3 çocuk annesi Zehra Aydın, dün saat 18.00 sıralarında arı saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu fenalaşan Aydın, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi. Zehra Aydın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Perşembe günü, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yaşar Gedikoğlu'nu da arıların soktuğu, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA