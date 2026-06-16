Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milletvekili Özgür Özel arasında geçtiğimiz hafta Grup Toplantısı restleşmesi yaşandı. TBMM önünde her iki tarafın destekçileri birbirine girince Özgür Özel Meclis'te, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu. Gözler bugün yapılması beklenen CHP Grup toplantısındayken her iki taraftan da 'iptal' açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" dedi. Özgür Özel kanadından da gelen açıklamada iptal kararı alındı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır" açıklaması yaptı.

ÖZEL'DEN UZLAŞI TEKLİFİ

Uzlaşmasının arkasından Özgür Özel'in bir aracı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçici uzlaşı' teklifi götürmesi çıktı. Buna göre her iki taraf da geçen hafta yaşanan görüntülerin tekrarlanmaması için Meclis Başkanlığı konuya bir çözüm bulana kadar karşılıklı uzlaşıya vardı.

İLK NEŞTER İL BAŞKANLARINA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Ankara, İzmir ve Bursa il başkanlarını görevden alması bekleniyor. İstanbul'a tedbir kararı kalktıktan sonra Gürsel Tekin atanacak. Ankara ve İzmir adayları için Kılıçdaroğlu görüşmeler yapıyor. Partinin her yönetim organından iki milletvekili, iki Parti Meclisi üyesi, iki MYK üyesinden oluşan toplam 6 kişilik 'Arınma Komisyonu' hafta sonu yaptığı hazırlık sonrası çalışmalara başladı. Bazı belediye başkanları için yeni ihraç süreçleri yolda.