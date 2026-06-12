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  • Arınmada 2. dalga! CHP'de iki isim disipline sevk edildi
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Arınmada 2. dalga! CHP'de iki isim disipline sevk edildi

CHP'de eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Arınmada 2. dalga! CHP'de iki isim disipline sevk edildi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:

* Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.

* Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir.

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