Arıza meydana gelen kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "USG ZURICH" isimli 166 metre boyundaki genel kargo gemisinin Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güneyinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile Kurtarma-6 römorkörü refakatinde, Kurtarma-10 römorkörünce Ahırkapı'ya demirletildiği bildirildi.
Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güneyinde makine arızası yapan USG ZURICH isimli 166 m boyundaki genel kargo gemisi,İGTH Merkezimiz koordinasyonunda;Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-10 Römorkörümüzce Ahırkapı'ya demirletildi pic.twitter.com/zY5Uf3AP0A— KEGM (@kiyiemniyet) September 7, 2023