Arızalanan aracı ayaklarıyla ittiler

Olay, gece saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken arıza yapan bir otomobil yol ortasında kalınca, trafikte ilerleyen iki motokurye sürücünün yardımına koştu. Kuryeler, aracı ayaklarıyla iterek müsait bir yere çekebilmesi için yardımcı oldular.

Aracın güvenli bir alana çekilmesini sağlayan kuryelerin o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuryelerin aracı ayaklarıyla iterek sürücüye yardımcı oldukları anlar yer aldı.