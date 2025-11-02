İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Arızalanan aracı ayaklarıyla ittiler

Eyüpsultan'da gece saatlerinde trafikte arızalanan otomobil sürücüsüne iki motokurye yardım etti. Akan trafikte kalan aracı ayaklarıyla iten kuryeler, sürücünün otomobili güvenli bir noktaya çekmesine yardımcı oldu.

2 Kasım 2025 Pazar 17:16
Olay, gece saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken arıza yapan bir otomobil yol ortasında kalınca, trafikte ilerleyen iki motokurye sürücünün yardımına koştu. Kuryeler, aracı ayaklarıyla iterek müsait bir yere çekebilmesi için yardımcı oldular.

Aracın güvenli bir alana çekilmesini sağlayan kuryelerin o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuryelerin aracı ayaklarıyla iterek sürücüye yardımcı oldukları anlar yer aldı.

