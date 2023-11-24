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Arjantin'den Gazze'ye yardım eli: 6 ton malzeme gönderildi

Arjantin'de çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan 6 ton insani yardım malzemesi, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.

AA24 Kasım 2023 Cuma 06:26 - Güncelleme:
Arjantin'den Gazze'ye yardım eli: 6 ton malzeme gönderildi
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Arjantin Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansının topladığı gıda, bebek bezi ve tıbbi malzemelerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Arjantin'deki uluslararası Ezeiza Havaalanı'ndan kalkan yardım malzemesi yüklü uçağın Mısır'a gittiği ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yardım malzemelerinin maliyetinin çeşitli sendikalar, şirketler, dini kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılandığı kaydedildi.

Arjantin hükümeti de 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze halkına ulaştırılmak üzere Mısır üzerinden insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirmişti.

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