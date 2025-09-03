Arka bahçeden tarih çıktı! 1 tonu aşan haçlı mermer incelemeye alındı

Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, gazetecilere, Çetmi Mahallesi'nde babaannesinden kalma eski evi dernek hizmet binasına dönüştürdükten sonra iç ve dış kısmını tadilat yaptırmak istediklerini anlattı.



İş makinesinin çalışması sırasında arka bahçede taş çıktığının söylendiğini belirten Ertuğrul, "Biz de kenara koyduk. Açıkçası ilk başta normal tarla taşı sandım çünkü buralarda çıkıyor. Sonra su tadilatı için geldiğimde bir baktım ki üstünde haç olan büyük bir mermer taş. Hemen bilen arkadaşlarımıza sorduk, 'Bu nedir?' diye. Onlar da 'Müzeler Müdürlüğüne haber verelim.' dediler. Telefonla aradık, videoları attık onlara." diye konuştu.

Ertuğrul, daha sonra merkeze gelen Müzeler Müdürlüğü görevlilerine Beyşehir Belediyesinin organizesi ve mahalle sakinlerinin taşımaya yardımcı olmasıyla taşı verdiklerini anlattı.



Taşın ağırlığının kendilerine 1 tonun üzerinde olduğunun söylendiğini aktaran Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Ülkem Okuyor Derneğimizce kullandığımız evin arka bahçesinin yan duvarında bulundu. Aslında yıllardır bir kısmı görünüyordu ama haç görünmediği için onun tarihi eser olduğunu düşünmemiştik. Nereden geldiği de tam olarak bilinmiyor. Bizans dönemine ait bir kilisenin duvarı veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler. Daha uzun incelemeye alacaklarını belirterek, tutanak altına aldılar. Biz açıkçası vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak devletimize teslim ettik."