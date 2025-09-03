İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,17
  • EURO
    48,0866
  • ALTIN
    4706.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arka bahçeden tarih çıktı! 1 tonu aşan haçlı mermer incelemeye alındı
Güncel

Arka bahçeden tarih çıktı! 1 tonu aşan haçlı mermer incelemeye alındı

Konya'da dernek binasının tadilatı sırasında üzerinde haç işareti bulunan mermer taşa rastlandı. Derneğin kurucu başkanı 'Aslında yıllardır bir kısmı görünüyordu ama haç görünmediği için onun tarihi eser olduğunu düşünmemiştik. Nereden geldiği de tam olarak bilinmiyor. Bizans dönemine ait bir kilisenin duvarı veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler.' dedi.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Arka bahçeden tarih çıktı! 1 tonu aşan haçlı mermer incelemeye alındı
ABONE OL

Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, gazetecilere, Çetmi Mahallesi'nde babaannesinden kalma eski evi dernek hizmet binasına dönüştürdükten sonra iç ve dış kısmını tadilat yaptırmak istediklerini anlattı.

İş makinesinin çalışması sırasında arka bahçede taş çıktığının söylendiğini belirten Ertuğrul, "Biz de kenara koyduk. Açıkçası ilk başta normal tarla taşı sandım çünkü buralarda çıkıyor. Sonra su tadilatı için geldiğimde bir baktım ki üstünde haç olan büyük bir mermer taş. Hemen bilen arkadaşlarımıza sorduk, 'Bu nedir?' diye. Onlar da 'Müzeler Müdürlüğüne haber verelim.' dediler. Telefonla aradık, videoları attık onlara." diye konuştu.

Ertuğrul, daha sonra merkeze gelen Müzeler Müdürlüğü görevlilerine Beyşehir Belediyesinin organizesi ve mahalle sakinlerinin taşımaya yardımcı olmasıyla taşı verdiklerini anlattı.

Taşın ağırlığının kendilerine 1 tonun üzerinde olduğunun söylendiğini aktaran Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Ülkem Okuyor Derneğimizce kullandığımız evin arka bahçesinin yan duvarında bulundu. Aslında yıllardır bir kısmı görünüyordu ama haç görünmediği için onun tarihi eser olduğunu düşünmemiştik. Nereden geldiği de tam olarak bilinmiyor. Bizans dönemine ait bir kilisenin duvarı veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler. Daha uzun incelemeye alacaklarını belirterek, tutanak altına aldılar. Biz açıkçası vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak devletimize teslim ettik."

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.