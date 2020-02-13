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Arkadaşa Sevgililer Günü mesajlar burada! Komik, eğlenceli Sevgililer Günü mesajları sizlerle

Arkadaşa Sevgililer Günü mesajları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Avrupa'da kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü (St. Valentine's Day) günümüzde tüm dünyaya yayıldı. Bu özel günde sevgililer birbirlerine çeşitli sürprizler yapıyorlar. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Yüz yıllar önce kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü, her yıl şubat ayında bir ritüel halinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. En eğlenceli, en komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını sizler için derledik...

13.02.2020  15:42 - Güncelleme: 13.02.2020  15:42

Arkadaşa Sevgililer Günü mesajları, sevgilisi olmayan kişiler tarafından araştırılıyor. Avrupa’da kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü (St. Valentine’s Day) günümüzde tüm dünyaya yayıldı. Bir ritüel haline gelen Sevgililer Günü sevgilisi olmayan kişilerce de yoğun ilgi görüyor. Bu özel günde arkadaşlarına mesajlar göndermek isteyen eğlenceli ve komik mesajları araştırıyorlar. En eğlenceli, en komik Sevgililer Günü mesajlarını sizler için derledik.

ARKADAŞA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm kalbim, akciğerim, karaciğerim ve dalağım ile Sevgililer Gününü kutluyorum aşkım!

Yapabilseydim, tüm aşkımı senin için toparlayıp bir hediye kutusuna koyardım. Ama bu kadar büyük bir kutu yapamazlar aşkım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Söz veriyorum, Facebook’taki durumunuz bu Sevgililer Günü'nden sonra 'karmaşık' olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Twitter'daki duygusal tweet’lerden birini sana yazmak yerine direkt konuya giriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçse de 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Farklı tarihi dokümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir.

1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubat kutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi.

Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

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