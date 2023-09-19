Arkadaşına abisini öldürdüğünü anlattı, yakayı ele verdi

Fatih'te abisi İlhan Özbakırcı'yı ameliyatlı bölgesinden darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen ve yaşadıklarını anlattığı arkadaşı Süleyman S. tarafından ihbar edilen sanık İrfan Özbakırcı'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İrfan Özbakırcı ve avukatı hazır bulundu.

İHBARIN ARDINDAN CESEDE ULAŞILDI



Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinde polis ekiplerine 'İrfan isimli şahsın abisini öldürdüğünden şüpheleniyorum, kan içerisinde olduğuna dair bir şeyler söyledi" şeklinde ihbar geldiğini, daha sonra ekiplerce İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaşıldığını anlattı.

RAPORDA MAKTULÜN BOYNA BASKI SONUCU HAVASIZLIKTAN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ



Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen mütalaada, maktulün beden travmasına maruz kalarak vücudunda çok sayıda kot kırığının bulunduğu, maktulün ölüm nedeninin ise boyna baskı sonucu havasızlıktan ölüm olduğu aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ



Açıklanan mütalaada, sanık İrfan Özbakırcı'nın olay tarihinde kardeşi olan maktulün boynuna baskı uygulayarak ölmesine neden olduğu da belirtilerek 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi talep edildi.

'BEN KARDEŞİMİ BOĞARAK ÖLDÜRMEDİM'



Duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık İrfan Özbakırcı, 'Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben kardeşimi boğarak öldürmedim, beraatımı talep ediyorum' ifadelerini kullandı. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli İrfan Özbakırcı'nın 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.