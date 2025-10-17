İSTANBUL 22°C / 13°C
17 Ekim 2025 Cuma
  • Arkadaşını kılıçla rehin aldı: Operasyon saatler sürdü
Güncel

Arkadaşını kılıçla rehin aldı: Operasyon saatler sürdü

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin alan kişi yaklaşık 2 saat süren operasyon sonrası gözaltına alındı.

17 Ekim 2025 Cuma 09:36
Alınan bilgiye göre B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı.

B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.

S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

