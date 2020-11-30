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Arkadaşını öldürdü, sözleri 'pes' dedirtti

Mersin'de, dün kavga ettiği arkadaşı Mert Doy'u (30), tabancayla başından vurarak öldüren Burak Cingisiz (27), polis ekiplerince yakalandı. Cingisiz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin cinayeti neden işlediği sorusuna, 'Her şeyin bir sebebi var. Kimse kimseyi durduk yere öldürmez. Namus için öldürdüm. Yapmadığım şeyler hakkında, millete sanki yapmış diye göstermiş. Bilerek öldürmedim. Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır' diye yanıt verdi.

DHA30 Kasım 2020 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:29
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Merkez Akdeniz ilçesi Burhan Felek Caddesi üzerinde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Burak Cingisiz, kavga ettiği arkadaşı Mert Doy'u tabancayla başından vurdu. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Doy ise kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet şüphelisi Burak Cingisiz'i yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak Cingisiz, kendisini görüntüleyen gazetecilerin cinayeti neden işlediği sorusuna, "Her şeyin bir sebebi var. Kimse kimseyi durduk yere öldürmez. Namus için öldürdüm. Yapmadığım şeyler hakkında, millete sanki yapmış diye göstermiş. Bilerek öldürmedim. Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır" diye yanıt verdi.

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