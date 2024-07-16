Arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.B (29), taraf avukatları ve maktul İbrahim Deniz Vayvalak'ın (30) yakınları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık B.B'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık B.B, kötü bir insan olmadığını belirterek, "Kendisi kardeşim, annesi annem gibiydi. Çıkmaz bir yola girdim. Olay maktulün aniden benim üzerime yürümesi ve vurmasıyla gerçekleşti. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık ve müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

OLAY



İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı'nda 19 Şubat 2023'te tartıştığı arkadaşı İbrahim Deniz Vayvalak'ı bıçakla öldüren B.B. polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.