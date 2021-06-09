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Güncel

Arkadaşını öldürüp polise teslim oldu

Konya'da terzilik yapan Güven Y. (48), müze bekçisi arkadaşı Mustafa Candemir'i (48) tabancayla 3 el ateş ederek, öldürdü. Polise teslim olan Güven Y., alacağı olduğu için Candemir'i vurduğunu itiraf etti.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 16:41
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Olay, saat 11.30 sıralarında, Tepecik Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak'ta meydana geldi. Terzi Güven Y., yolda karşılaştığı müze bekçisi arkadaşı Mustafa Candemir ile boş araziye gitti. Güven Y., iddiaya göre, borç olarak verdiği parayı isteyince Candemir ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Güven Y., Candemir'e tabancayla 3 el ateş etti. Başından, göğsünden ve sırtından vurulan Candemir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Mustafa Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Candemir'in cesedi, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü'ne giden Güven Y. ise teslim olurken, ifadesinde, alacağı olduğu için Mustafa Candemir'i vurduğunu söyledi.

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