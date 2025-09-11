İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

Arkadaşının tüm parasını kendine aktardı: Çalıntı parayla bilezik almış

Erzincan'da bir kadın, arkadaşının mobil bankacılık şifresini QR kod ödemesi sırasında öğrenerek hesabındaki 780 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Parayla altın alan kadın, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Erzincan'da bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının 780 bin TL'sini kendi hesabına aktaran kadın tutuklandı. Kadının parayı kendi hesabına aktardıktan sonra gidip kuyumcudan altın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte, sabah saat 07.00 sıralarında Geçit Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden alkol aldılar.

Ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.'nin mobil bankacılık şifresini kız arkadaşı Esranur Ö. gördü. 4 arkadaş ardından Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eve giderek alkol aldılar. Bu sırada telefonun masada olduğunu gören Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı. Saat 09.30 sıralarında evden çıkarak arkadaşlarını da Şehir Stadyumu yakınlarına bırakan Yusuf F., işiyle alakalı mobil bankacılık hesabına girdiğinde 780 bin liranın Esranur Ö.'nün IBAN numarasına aktarıldığını gördü. Esranur Ö., ise bu arada bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 lira tutarında iki adet bilezik aldı. O anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından polis ekipleri Esranur Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Esranur Ö.'nün banka hesabına ise bloke konuldu.

Esranur Ö.'nün 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

