Arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti

DHA 23 Mart 2022 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:47

Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan Bozkurt evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Daha sonra çıkan kavgada Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.