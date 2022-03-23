İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2022 Çarşamba / 20 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8302
  • EURO
    16,3354
  • ALTIN
    921.213
  • BIST100
    2190.63
Güncel

Arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti

Gaziantep'te arkadaşları ile evinde vakit geçiren Rıdvan Bozkurt (31), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:47
ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan Bozkurt evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Daha sonra çıkan kavgada Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.