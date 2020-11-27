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Arkadaşları ihbar etti! 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde tapu müdürlüğünde görev yapan 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Genç tapu memurunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

IHA27 Kasım 2020 Cuma 17:50 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 17:50
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Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapu müdürlüğünde çalışan Metin İşcan’dan (24) haber alamayan arkadaşları, gencin Merkez Mahallesi’ndeki evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, İşcan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, İşcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç tapu memurunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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