İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8862
  • EURO
    6,572
  • ALTIN
    294.004
  • BIST100
    122302
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili bakanlıktan idari soruşturma
Güncel

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili bakanlıktan idari soruşturma

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı.

DHA16.01.2020  11:56 - Güncelleme: 16.01.2020  11:56

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürdü. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi. Gaziantep'e gelerek, idari soruşturma başlatan müfettişlerin, müze müdürü E.Ö. ve diğer görevlilerle konuşup, olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştığı öğrenildi.

;

Kadıköy'de çekici dehşeti!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı
Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Türkiye'ye büyük haksızlık!
Türkiye'ye büyük haksızlık!

Türkiye'ye büyük haksızlık!

İşte Arda Turan'ın yeni takımı
İşte Arda Turan'ın yeni takımı

İşte Arda Turan'ın yeni takımı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.