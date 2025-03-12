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Armutlu'daki orman yangını kontrol altında

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Armutlu'daki orman yangını kontrol altında
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Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan eski Armutlu göleti bölgesindeki ormanlık alanda bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Yalova Orman Şube Müdürlüğü ile Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir tekneden Armutlu'ya bağlı Gölbaşı bölgesinde yangın çıktığı ihbarının geldiği belirtildi.

İhbar sonrası yangına müdahale için 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Esenköy Belediyesine ait 1 su tankeri, 1 itfaiye aracı, Armutlu Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi, 7 Armutlu Belediyesi itfaiye görevlisi, 5 orman muhafaza memuru ve 1 orman işletme şefi olmak üzere toplam 28 personel katılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerimizin yoğun çabası ve koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."

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