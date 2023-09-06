Arnavutköy Belediyesinden sel mağdurlarına yardım

Baltacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddetli sağanaktan etkilenen ilçede mahalle, yol, ev ve iş yerlerinde bakım, onarım, tahliye ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Oluşan zararların belirlenmesi için ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Baltacı, şunları kaydetti:



"Hasar tespiti tamamlanan yerlerde, mağdur vatandaşlarımıza kaymakamlık aracılığıyla, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen miktara ilaveten belediyemizin yapacağı ödemeyle ilk etapta 20 bin lira yardım yapılacaktır. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum."