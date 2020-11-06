İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4511
  • EURO
    10,0129
  • ALTIN
    527.374
  • BIST100
    1180.49
Güncel

Arnavutköy'de bıçaklı saldırgan dehşeti

Arnavutköy'de çevreye rahatsızlık verdiği için mahalleli tarafından şikayet edilen bir kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislerin üzerine bıçakla yürüyünce bacağından vurularak yakalandı.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 09:38 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 09:38
ABONE OL

Olay, 31 Ekim'de gece 00.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri, 36 yaşındaki K.Y'nın elinde bıçakla sokak üzerinde bağırarak yürümesinden rahatsız oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, K.Y'yi elindeki bıçağı atması için uyardı. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayan ve polislerin üzerine yürüyen K.Y. bacağından vuruldu. Polisin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan K.Y., sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y.'nin 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polisin bir kişiye "Gelme, gelme. Sakin ol, Bıçağı at, vururum" diye bağırdığı duyulurken, şüphelinin, "Vurmazsan adam değilsin" dediği duyuluyor. Uyarılara rağmen elindeki bıçağı atmayan şüphelinin vurulması görüntülere yansıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.