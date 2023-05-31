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Arnavutköy'de bir lastik deposunda yangın çıktı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Laleli Sokak'ta bulunan bir lastik deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Arnavutköy'de bir lastik deposunda yangın çıktı
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İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de lastik deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Laleli Sokak'ta yer alan ve üst katları iş yeri olan 4 katlı binanın giriş katındaki lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, binanın üst katlarındaki çalışanları tahliye etti.

Yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Depoda hasara sebep olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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