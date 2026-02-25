İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Arnavutköy'de bir okulda çekilen görüntülere soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de bir okulda çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Arnavutköy'de bir okulda çekilen görüntülere soruşturma
Müdürlükten yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bir okulda 23 Şubat'ta çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

