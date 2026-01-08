İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0507
  • EURO
    50,3797
  • ALTIN
    6135.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arnavutköy'de büyük panik: Evin çatısı 30 metre uçtu
Güncel

Arnavutköy'de büyük panik: Evin çatısı 30 metre uçtu

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle bir evin çatısı yerinden koparak yaklaşık 30 metre savruldu. Uçan çatı, yan sokaktaki başka bir evin üzerine ve sokağa düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük panik oluştu.

IHA8 Ocak 2026 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
Arnavutköy'de büyük panik: Evin çatısı 30 metre uçtu
ABONE OL

Olay, Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı yerinden koparak, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yan sokaktaki bir evin üzerine ve sokağa düştü.

Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, sokak tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise sokağın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, çatının düştüğü yapıda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.