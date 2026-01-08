Arnavutköy'de büyük panik: Evin çatısı 30 metre uçtu

Olay, Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı yerinden koparak, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yan sokaktaki bir evin üzerine ve sokağa düştü.

Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, sokak tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise sokağın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, çatının düştüğü yapıda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, bölgede çalışmalar sürüyor.