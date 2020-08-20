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Arnavutköy'de dehşet saçmıştı: O cani yakalandı

Arnavutköy'de iki kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:28
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Arnavutköy'de 2 kişiyi öldüren saldırgan 6 ay sonra ortaya çıkıp bir kişiyi daha vurmuştu. Saldırı sonrası tekrar kaçan kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Arnavutköy'de, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldüren İbrahim Yünkutay, 6 aydır aranırken geçtiğimiz ay tekrar ortaya çıktı. Bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralayan İbrahim Yünkutay yine kayıplara karıştı.

Polis yaklaşık 7 aydır aradığı İbrahim Yünkutay yakaladı. Gözaltına alınan Yünkutay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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